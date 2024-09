Netflix ha svelato il mese d'uscita della seconda stagione di Castlevania: Nocturne con un trailer

Netflix ha pubblicato il trailer di annuncio del mese d'uscita della stagione 2 di Castlevania: Nocturne: gennaio 2025, che avrà tra i protagonisti nientemeno che Alucard, il figlio di Dracula, nonché amatissimo personaggio della saga videoludica. Ora è giusto avvisarvi che da qui in poi faremo alcuni accenni a quanto accaduto nella prima stagione. Se non volete anticipazioni, non andate avanti nella lettura.