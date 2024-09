Marathon sarebbe in discussione tra Bungie e Sony dopo Concord, soprattutto il prezzo e alcune caratteristiche

Dopo il clamoroso flop di Concord , è chiaro che Sony abbia intenzione di approcciare i live service in maniera più cauta e ragionata , e la questione andrebbe a colpire anche Marathon, nonostante la grande esperienza maturata ormai da Bungie nell'ambito in questione.

Secondo quanto riferito da The Game Post, che cita delle "fonti" non meglio identificate ma evidentemente vicine al soggetto in questione, Bungie e Sony starebbero discutendo vari aspetti di Marathon dopo il disastro di Concord, in particolare per quanto riguarda il prezzo del gioco e alcune caratteristiche del gameplay .

Marathon non sarà free-to-play

Il nuovo gioco Bungie dunque non dovrebbe essere un free-to-play ma essere lanciato come titolo premium, con probabili micro-transazioni collegate ma di cui ancora non si sa nulla di preciso.

Il prezzo è stato uno degli elementi di discussione tra Sony e Bungie, dopo quanto emerso di recente, ma sembra che alla fine si siano comunque accordati per mantenere un approccio "pay-to-play", ovvero con un prezzo standard sul mercato.

Per quanto riguarda il gameplay, tuttavia, Marathon si distanzierebbe da Concord in quanto non dovrebbe essere un "hero shooter": il gioco Bungie non avrebbe dunque un set di personaggi prestabilito con proprie caratteristiche specifiche, come Overwatch e Valorant e come era anche Concord, ma sarà invece basato su classi.

Nonostante la cosa non fosse molto chiara, lo sparatutto PvP in stile estrazione sarà dunque basato su classi e non su eroi, cosa che determina una variazione che può sembrare marginale ma risulta molto importante ai fini del gameplay e della gestione del gioco a lungo termine.