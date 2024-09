John Romero e Jordan Mechner sono per la preservazione dei videogiochi e criticano la cancellazione di Game Informer

L'improvvisa chiusura di Game Informer operata da GameStop , con l'immediata cancellazione di tutti gli archivi online della testata e la rimozione del sito, ha colpito davvero molti, tanto da aver fatto sollevare molti voci critiche contro la decisione della multinazionale. Tra le personalità che sono intervenute sull'argomento spiccano Jordan Mechner (Karateka, Prince of Persia, The Last Express) e John Romero (Wolfenstein 3-D, DOOM, Quake) , che hanno fatto loro questa battaglia e si stanno battendo per sottolineare l'importanza della conservazione storica nell'industria dei videogiochi.

Preservare i videogiochi

I due ne hanno parlato con lo storico dei videogiochi Kelsey Lewin e con l'ex giornalista di Game Informer Ben Hanson. Ne è uscito fuori un dialogo interessante, che potete vedere registrato su YouTube.

Sia Mechner che Romero sono degli ardenti sostenitori della conservazione storica e hanno donato i loro archivi allo Strong Museum of Play di Rochester, New York. I loro recenti libri biografici, Replay: Memoir of an Uprooted Family di Mechner e DOOM Guy: Life in First Person di Romero, sono dei documenti importanti per la conservazione della memoria storica del medium, fatta anche delle vicende personali degli autori.

Il loro intervento mette in luce il lavoro importantissimo fatto da organizzazioni come Internet Archive nella conservazione dei titoli del passato, realtà paradossalmente vessate dai grandi editori, che di loro fanno poco o nulla per evitare l'oblio a ciò che realizzano.

"Tutti i giochi e i libri che ho creato nella mia carriera sono stati ispirati e arricchiti dal mio accesso a biblioteche e archivi. È doloroso per me, come autore, vedere l'Internet Archive, che non ha scopo di lucro, essere sotto attacco da parte di editori che cercano di bloccare i contenuti digitali, confinandoli a una manciata di piattaforme a scopo di lucro", ha spiegato Jordan Mechner.

"Preservare il nostro patrimonio culturale di giochi, libri, musica e altri media è un lavoro continuo e molto attivo che avviene solo nella misura in cui ce ne preoccupiamo e lo facciamo accadere. Le biblioteche online come Internet Archive sono un servizio pubblico vitale e io supporto la loro missione".

Un estratto dal libro di Mechner

"Stiamo vivendo in un'era straordinaria piena di creazioni digitali. L'archiviazione digitale dei media di oggi è più facile che mai, il che dovrebbe significare una maggiore preservazione delle creazioni di oggi per l'apprendimento di domani", ha spiegato John Romero. "Il perché GameStop abbia scelto di eliminare tutti gli articoli online di Game Informer è incomprensibile. Nei nostri interventi, Jordan e io sosteniamo con passione l'importanza dell'archiviazione dei media digitali".