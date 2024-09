Dead Rising Deluxe Remaster si mostra in un nuovo trailer incentrato sulla storia

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer per Dead Rising Deluxe Remaster focalizzato sulla storia del gioco, dunque composto in buona parte da scene d'intermezzo che servono a introdurre la particolare situazione in cui si svolge il survival horror in questione.

Il gioco in questione è ufficialmente una rimasterizzazione, ma il lavoro svolto da Capcom si avvicina forse più a un vero e proprio remake, considerando la quantità di miglioramenti tecnici applicati, visibili anche in questo nuovo trailer.

Nel video rivediamo in particolare i primi minuti della storia di Dead Rising, con Frank West che, da fotoreporter d'assalto, si lancia con un elicottero direttamente nel vivo dell'azione di Willamette, una città in Colorado in cui sembra sia in corso un'epidemia di morti viventi.