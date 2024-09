Geolier e Blanco faranno parte della colonna sonora di EA Sports FC 25

Electronic Arts ha svelato la colonna sonora ufficiale di EA Sports FC 25 , che comprenderà anche brani degli artisti italiani Geolier e Blanco . In totale sarà composta da 117 brani, composti ed eseguiti da artisti di tutto il mondo. Quindi i due amatissimi dai più giovani della penisola condivideranno il campo con artisti quali Elyanna, Moonchild Sanelly e Kombilesa Mi, per non parlare di Billie Eilish e J Balvin.

Artisti da tutto il mondo

Blanco viene presentato come uno dei più acclamati artisti musicali in Italia, nonché un appassionato tifoso dell'AS Roma. Il suo brano sarà "Ancora, ancora, ancora". Geolier viene definito una superstar del rap internazionale e tifoso della SSC Napoli. Sarà presente con il brano "I p' me, tu p' te", che sarà però disponibile alcune settimane dopo il lancio del gioco.

Blanco in foto

"Entrare nella soundtrack di EA SPORTS FC 25 per me è un sogno che si realizza, perchè ci gioco fin da quando ero bambino!", ha affermato Blanco. "La cosa più bella del tifare la Roma è sentirsi parte di una famiglia: andare allo stadio e cantare insieme agli altri tifosi l'inno della squadra è un'emozione che ti travolge. È davvero fantastico poter unire le mie passioni per il calcio e la musica in un progetto così importante".

"Mentre gioco, sentire in sottofondo il mio pezzo è una bella soddisfazione", ha dichiarato Geolier. "L'unione, il gioco in team e il raggiungimento di un obiettivo sono valori presenti nel calcio che condivido anche io nella mia vita e con la mia famiglia, che alla fine è anche la mia squadra".

Per il resto, aspettatevi anche brani dei Kasabian, di Fred...; Charli xcx, di JUMADIBA; di Obongjayar, delle Hinds, di Nia Archives, di MATA (Che ha addirittura inserito EA Sports FC nel suo video musicale) e di tanti altri ancora.

"FC 25 è una celebrazione a livello globale di una nuova musica che elimina i confini, abbraccia diversi generi e offre numerose sorprese", ha dichiarato Steve Schnur, Worldwide Executive e President of Music per Electronic Arts. "Il team di EA Music ha trascorso quasi un anno a realizzare una soundtrack epica che definirà il suono della prossima stagione ed eleverà lo spirito del gioco come mai prima d'ora".

Nel corso dell'anno arriveranno anche altri brani, come uno Coldplay, due di Delfina Di e altri ancora di FKA Twigs e dei Catfish and the Bottlemen.

EA SPORTS ha collaborato per tre anni con Spotify, il servizio streaming audio con abbonamento più famoso al mondo, per dare vita alla soundtrack e offrire ai fan un accesso ancora più ampio ai loro brani preferiti di FC. Se volete ascoltare i brani che la compongono, andate su questa pagina. Vi ricordiamo infine che EA Sports FC 25 sarà disponibile a partire dal 27 settembre, con accesso anticipato attraverso la Ultimate Edition dal 20 settembre. Sarà lanciato su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.