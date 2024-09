La Premium e la Collector's Edition di Indiana Jones e l'antico Cerchio sono in prenotazione da GameStop

Partiamo dalla Premium Edition di Indiana Jones e l'antico Cerchio , che potrete fare vostra al prezzo di 109,98 euro . Oltre al gioco base in formato digitale, questa edizione garantisce l'accesso anticipato di tre giorni , il che significa che potrete iniziare quest'avventura il 6 dicembre anziché il 9. Non solo, include anche anche il DLC della storia "L'Ordine dei Giganti" , che verrà pubblicato dopo il lancio, l'artbook digitale e il pacchetto "Abiti del Tempio Maledetto", che comprende dei costumi basati sul celebre film del 1984.

Collector's Edition – Esclusiva GameStop

La Collector's Edition di Indiana Jonese e l'antico Cerchio è senza dubbio un'edizione pensata per i fan più sfegatati di Indiana Jones. Viene proposta al prezzo di 199,98 euro e include tutti i contenuti digitali della Premium Edition, compreso l'accesso anticipato di tre giorni e il DLC L'Ordine dei Giganti, in aggiunta a un mappamondo da 28 cm con scomparto nascosto, una replica del diario usato da Indiana Jones e uno steelbook in formato maxi esclusivo e della reliquia "Che tutto crea" con inciso il codice per riscattare la versione digitale del gioco.

La Collector's Edition di Indiana Jones e l'antico Cerchio

Se siete interessati potrete prenotare la Collector's Edition a questo indirizzo. Ricapitolando, ecco i contenuti inclusi: