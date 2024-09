Già parliamo di PS6? Fingete stupore

In effetti siamo un'industria strana, che fa finta di stupirsi ogni volta per notizie che di fatto non sono notizie e che non dovrebbero sorprendere chi da anni campeggia in giro per l'industria.

Già parliamo di PS6? Vi do una notizia: visti i tempi di sviluppo di una console moderna, è probabile che abbia iniziato a pensarci non appena la prima scatola di PS5 è approdata nella casa di un bagarino (all'inizio andava così). Vi do un'altra notizia: anche Microsoft sta lavorando a un hardware di nuova generazione . Non lo farà più quando uscirà dal settore dell'hardware. Fingete stupore.

Non impariamo mai

Può essere interessante conoscere le caratteristiche tecniche di una nuova console, certo, anche se il passaggio dalla generazione PS4 a quella PS5, che per dire non è ancora finito, vista la quantità di giochi multi generazionali che ancora escono, dovrebbe averci insegnato qualcosa, ossia che ormai i margini di miglioramento del lato visivo dei videogiochi sono ridotti e che l'effetto meraviglia dei cambi generazionali del passato è qualcosa che possiamo sognarci.

Anche perché, con l'esplosione del problema dei costi di produzione, quanto dovrebbero investire gli editori per pompare ancora di più il lato grafico? Spingere troppo, al punto in cui ci troviamo, è impossibile per moltissime realtà, che stanno invece ragionando sempre di come tagliare, non certo di come spendere di più, per evitare di fallire.

Facciamo una previsione: con PS6 i miglioramenti saranno minimi, addirittura ridotti rispetto a quelli visti nel passaggio da PlayStation 4 / Xbox One a PlayStation 5 / Xbox Series X e S, pure a fronte di produttori hardware che vanteranno chissà quali meraviglie tecniche (alla fine devono vendere, che altro dovrebbero fare? Dirvi che in fondo state bene con gli scatolotti che avete?). Sony stessa ha messo in qualche modo le mani avanti, parlando di miglioramenti in altri aspetti, perché sa bene qual è l'andazzo attuale della tecnologia. Fingete stupore.

Purtroppo siamo esseri umani anche noi videogiocatori e di conseguenza non impariamo niente dalla storia. Già in molti si stanno tuffando nei fiumi di bava che la sola parola PS6 ha generato, mentre aspettiamo una PS5 Pro che nessuno dice di volere, ma che è già andata esaurita nelle prenotazioni di Amazon. Fingete stupore.