SEGA vuole investire sui propri team, Atlus è considerato importante per mostrare al mondo i giochi giapponesi

Le prospettive di SEGA

Negli ultimi 12 mesi SEGA è stata alquanto impegnata, pubblicando giochi come Super Monkey Ball Banana Rumble, Sonic x Shadow Generations, Metaphor: ReFantazio e svariati giochi di Like a Dragon / Yakuza, tra nuovi titoli e port di remaster.

Sonic in Sonic x Shadow Generations

Per quanto riguarda il futuro, però, SEGA ritiene che gli investitori possono aspettarsi vendite inferiori in termini di nuovi giochi (DLC ed espansioni non sono inclusi in questa categoria), il che vorrebbero dire che la compagnia non intende pubblicare molti nomi di alto livello. Ritiene però che le vendite dei giochi già disponibili sul mercato così come i free to play (che fanno categoria a parte) manterranno i guadagni in positivo.

Ovviamente non significa che non ci sono nuovi giochi all'orizzonte per SEGA. Sono già confermati Sonic Racing: CrossWorlds e SHINOBI: Art of Vengeance, inoltre sappiamo che i team della compagnia stanno lavorando a nuovi capitoli di saghe amate, come Streets of Rage, Jet Set Radio, Crazy Taxi, Virtua Fighter e Golden Axe. Forse alcuni di questi nomi troveranno spazio nel prossimo anno fiscale (che inizierà ad aprile 2025 per terminare a marzo 2026).

Inoltre, SEGA vuole investire su suoi team più importanti. Atlus (Metaphor, Persona, Shin Megami Tensei...) viene considerato uno studio fondamentale per espandere le IP giapponesi nel resto del mondo. Anche gli studi di Sonic e Like a Dragon saranno sostenuti con nuove assunzioni.