Il cosplay di Momo Ayase realizzato da sheliymidori è fedelissimo al personaggio di DanDaDan

Mancano ancora un po' di mesi all'arrivo della seconda stagione di DanDaDan , l'anime pubblicato in Italia tramite Netflix. A luglio potremo vedere come proseguiranno le avventure di Momo, Okarun e la loro banda di improbabili eroi dai poteri soprannaturali. Nell'attesa, però, possiamo continuare a pensare ai personaggi e goderci la loro estetica particolare grazie al mondo del cosplay. Ad esempio, sheliymidori ci propone alcuni scatti fotografici tramite Instagram del proprio cosplay di Momo Ayase .

Le foto del cosplay di Momo da DanDaDan

sheliymidori ci propone un paio di scatti, in un totale di quattro immagini, del suo cosplay. La sua Momo Ayase viene mostrata in pose da "bulla", che possiamo vedere anche all'interno della serie animata. Il cosplay è basato sulla divisa scolastica della protagonista: non si tratta di un costume molto elaborato, ma è ottimamente realizzato e non mancano dettagli come gli orecchini a forma di alieni e una ottima parrucca.

Se amate il personaggio, allora dovreste vedere il cosplay di Momo Ayase da DanDaDan firmato da izanamitan è semplicemente perfetto. Ecco poi il cosplay di Momo Ayase di mamyouu_star ci mostra la ragazza di DanDaDan al meglio. Chiudiamo con Momo Ayase da DanDaDan nel cosplay di jhin.tonic_ è ricreata in modo perfetto.