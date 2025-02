Il cosplay di Momo Ayase di mamyouu_star ci mostra la ragazza di DanDaDan al meglio

DanDaDan ha convinto tanti ma la prima stagione finisce proprio nel mezzo di un momento drammatico per i protagonisti. Purtroppo si dovrà attendere un po' per vedere come proseguirà la storia in versione anime, ma nel frattempo ci si può consolare ammirando i cosplay, come ad esempio il cosplay di Momo Ayase realizzato da mamyouu_star.

Ricordiamo che Momo è la co-protagonista della serie. La ragazza crede negli spiriti ma non negli alieni, mentre il co-protagonista Okarun la pensa all'opposto. Il problema è che entrambi scoprono di avere ragione quando si imbattono in alieni e spiriti. Momo, quando viene rapita, risveglia però i propri poteri psichici e diventa quindi una preziosa alleata per le abilità "Turbo Nonna" di Okarun.