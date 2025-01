Momo Ayase da DanDaDan nel cosplay di jhin.tonic_ è ricreata in modo perfetto

I fan dell'anime di DanDaDan stanno attendendo l'arrivo di une seconda stagione, ma ci vorrà ancora un po' di tempo. Se il manga non fa per voi ma non resistente nell'attesa, potete consolarvi ammirando le creazioni dei fan, ad esempio i loro cosplay. Se cercate dei cosplay di qualità, potete ad esempio vedere il cosplay di Momo Ayase realizzato da jhin.tonic_.

Momo Ayase è la co-protagonista della serie. La giovane è una studente liceale che crede negli spettri ma non negli alieni, esattamente l'opposto del co-protagonista Ukarun. I due scoprono però di aver ragione entrambi e, dopo l'incontro con degli alieni e degli spiriti, sbloccano nuovi poteri unici che gli serviranno per sopravvivere a incontri magici e paranormali, in un mix di combattimenti, comicità e tragedia.