Il cosplay di Seiko Ayase da DanDaDan di momo attira l'attenzione tanto quanto il personaggio originale

Il mondo del cosplay segue le mode, ovviamente, o forse alle volte le crea? Difficile dirlo, ma di certo la serie animata DanDaDan è stata un successo e anche i creatori di cosplay ci hanno messo del proprio. Tra i personaggi più ricreati vi sono ovviamente quelli femminili, a iniziare dalla nonna esageratamente gioviale della co-protagonista. Parliamo ovviamente dei cosplay di Seiko Ayase, come quello creato dalla cosplayer momo.

Seiko Ayase è la nonna di Momo (la cosplayer e il personaggio hanno per caso lo stesso nome) ed è una potente medium, sebbene abbia modo di esercitare le proprie capacità solo in una ristretta area. La ragazza, anche per questo, deve quindi cavarsela spesso da sola. Seiko è tecnicamente una donna anziana, ma per motivi non meglio precisati nella prima stagione dell'anime ha l'aspetto di una giovane donna molto attraente e in forma.