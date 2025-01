Call of Duty: Black Ops 6 sfida i cheater in vista della Stagione 2

La Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 6 avrà inizio il prossimo 28 gennaio e gli sviluppatori del gioco hanno pubblicato un lunghissimo messaggio per aggiornare gli utenti in merito alle soluzioni adottate per contrastare la piaga dei cheater.

"I membri dei vari team di sviluppo e degli studi dedicati a sistemi, modalità e funzioni specifiche del franchise di Call of Duty hanno fornito qui di seguito informazioni su come stiamo dando priorità a ciò che interessa ai nostri giocatori oggi", recita il post.

"I casi di cheating in Call of Duty, in particolare nelle partite classificate sia in MP che in Warzone, sono frustranti e incidono pesantemente sull'esperienza della nostra comunità", hanno scritto i membri del Team RICOCHET. "Siamo qui per dirvi cosa si sta facendo oggi e il nostro piano di supporto per tutto il 2025."

"Sono stati introdotti nuovi livelli di sicurezza e protezione contro i cheater in Call of Duty, nonché aggiornamenti per proteggere l'integrità competitiva del gioco: