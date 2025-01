Captain America: Brave New World è protagonista di un nuovo trailer

L'uscita di Captain America: Brave New World nelle sale cinematografiche italiane è fissata al prossimo 12 febbraio .

Non si tratta però dell'unica minaccia che i protagonisti del film si troveranno ad affrontare, vista la più volte pubblicizzata presenza nella pellicola dell' Hulk Rosso , che proverà a schiacciare letteralmente l'eroe utilizzando la sua straordinaria potenza.

Il nuovo trailer di Captain America: Brave New World , pubblicato da Marvel in concomitanza con l'apertura delle prevendite, aggiunge una serie di scene inedite rispetto a quanto già visto.

Rivedremo l'originale Captain America?

Sebbene il Falcon del Marvel Cinematic Universe abbia ormai da qualche tempo assunto il ruolo di nuovo Captain America dopo il ritiro di Steve Rogers, di recente è emerso che Chris Evans tornerà in Avengers: Doomsday, sebbene in un ruolo non ancora annunciato.

Considerando anche il ritorno di Robert Downey Jr., sempre in Avengers: Doomsday, è chiaro che Disney sta provando a coinvolgere gli attori che avevano costruito il successo degli Avengers nel tentativo di puntare ancora una volta a incassi importanti.

Si tratta di una strategia che sarà in grado di dare i frutti desiderati? Per scoprirlo dovremo attendere che i prossimi progetti Marvel facciano il proprio debutto, tanto al cinema quanto sulla piattaforma streaming Disney+.

A tal proposito, avete visto il primo trailer della serie televisiva Daredevil: Born Again, con il ritorno di Charlie Cox e Vincent D'Onofrio?