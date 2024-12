Chris Evans tornerà in Avengers: Doomsday, ma l'ex-Captain America avrà un ruolo non ancora annunciato

Sembra proprio che anche Chris Evans sia destinato a tornare nel Marvel Cinematic Universe all'interno di Avengers: Doomsday, ovvero il prossimo film che proseguirà la storia del celebre gruppo di super-eroi, ma il ruolo dell'ex-Captain America non è stato ancora annunciato.

Non è chiaro se si tratti di una situazione simile a quella che ha riportato Robert Downey Jr. all'interno dell'MCU in occasione dello stesso film, ovvero in un ruolo completamente differente da quello storico di Iron Man, ma è probabile che Evans non sia destinato a indossare il costume di Captain America, considerando che ufficialmente non ricopre più quel ruolo.

Con Avengers: Endgame è infatti finito l'arco narrativo di Steve Rogers come Cap, con il ruolo che nel frattempo è passato a Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, ovvero il precedente Falcon, come spiegato anche durante la serie The Falcon and the Winter Soldier.