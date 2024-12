Quali giochi Xbox arriveranno su PS5? Il capo di Xbox Studios spiega il piano di Microsoft

Si tratta di un approccio simile a quello che venne annunciato all'epoca dell'acquisizione di Bethesda per i giochi sviluppati dai team all'interno del gruppo, che in effetti hanno seguito strade differenti fra titoli rimasti multipiattaforma, altri portati su PlayStation e alcune esclusive Xbox.

In un'intervista pubblicata da Variety, Booty ha sostanzialmente ribadito quanto era già stato riferito a più riprese anche da Phil Spencer, il CEO di Microsoft Gaming, ovvero che le decisioni sui porting dei giochi sulle console rivali vengono prese esaminando i singoli titoli, caso per caso , senza una regola specifica che si possa adattare in generale a tutti i giochi.

Quali sono i piani di Microsoft per quanto riguarda il porting dei giochi Xbox su PS5 nel prossimo periodo? Matt Booty, presidente della divisione game content and studios di Microsoft e per molto tempo responsabile di Xbox Games Studios, ha spigato qual è la visione della compagnia sull'argomento.

La scelta su Indiana Jones e l'Antico Cerchio

"Stiamo prendendo le decisioni [sull'esclusività e sulle finestre di lancio] in base ai singoli giochi. E ciascuno dei nostri studi si trova in una posizione un po' diversa", ha spiegato Booty, facendo capire come Microsoft non abbia imposto una regola generale e comune a tutte le produzioni di tutti i team interni.

Per quanto riguarda la tempistica di lancio prevista per Indiana Jones e l'Antico Cerchio, che come sappiamo arriverà su PS5 in primavera, dunque alcuni mesi dopo il lancio su PC e Xbox avvenuto proprio ieri anche attraverso Game Pass, Booty ha spiegato che la decisione è stata presa anche per venire incontro alle necessità del team e della produzione.

"C'è anche da considerare la tempistica di produzione di un gioco, quindi la decisione sulla distribuzione delle uscite viene prima di tutto. Vogliamo assicurarci che i giocatori di Xbox vivano un'esperienza fantastica, e poi lo scarto tra [quando sarà disponibile su PlayStation] è una decisione di produzione come qualsiasi altra. Questo è un gioco che era in produzione anche prima dell'acquisizione di Bethesda".