Nubia Z70 Ultra, la recensione di uno smartphone Android (quasi) top di gamma ad un prezzo interessante

Da un po' di tempo a questa parte, si nota un certo fermento nell'ambito degli smartphone Android in quella particolare fascia di prezzo a metà strada tra i medio gamma e i flagship: non sono pochi i dispositivi che cercano di proporre un'offerta (soprattutto tecnologica) molto simile a quella dei pesi massimi del settore ma rimanendo al di sotto della soglia psicologica dei mille Euro. In questa recensione del Nubia Z70 Ultra , parleremo proprio dell'ultimo arrivato in questa specifica categoria, ovvero di uno smartphone Android che non rinuncia praticamente a nulla sotto il profilo dell'hardware e che però riesce ad assestarsi su un listino compreso tra i 749€ e i 969€ a seconda del taglio di memoria selezionato tra i tre disponibili. Come spesso accade in questi casi, i gradi di separazione con i "veri" top di gamma alla fine vengono fuori, ma Nubia Z70 Ultra riesce comunque a distinguersi per un assortimento di talenti piuttosto interessante.

La dotazione di accessori rispetta i classici standard di Nubia, dimostrandosi quindi piuttosto ricca soprattutto in questi tempi di normative europee stringenti: oltre allo smartphone, la confezione contiene dunque una cover in plastica, un alimentatore da 80 W e l'immancabile cavo USB-C.

Per quanto riguarda la resistenza agli elementi, Nubia Z70 Ultra si allinea al trend di parecchi dispositivi che ultimamente presentano una certificazione IP68/IP69 : ciò significa che lo smartphone può tollerare un'immersione fino a un metro e mezzo di profondità per un massimo di 30 minuti ed è protetto anche contro spruzzi ad alta temperatura (fino a 80°C) con una pressione massima di 100 bar.

Lato connettività c'è tutto o quasi: è presente il supporto per 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 e la porta USB-C è di tipo 3.2, mentre non c'è il jack audio da 3.5 mm per le cuffie cablate. Assente anche la compatibilità con le eSIM , con l'apposito alloggiamento che può ospitare comunque un massimo di due nanoSIM fisiche.

La scheda tecnica prosegue alla grande con una GPU Adreno 830, 12/16/24 GB di RAM di tipo LPDDR5X che si abbinano rispettivamente a 256/512 GB e 1 TB di memoria non espandibile UFS 4.0, ovvero le più veloci in circolazione.

Nubia ha sempre spinto molto sui processori alla base dei propri smartphone, quindi non stupisce più di tanto trovare a bordo del Nubia Z70 Ultra nientemeno che lo Snapdragon 8 Elite, ovvero il SoC più potente attualmente sul mercato , già apprezzato in pesi massimi del calibro di ROG Phone 9 Pro e del REDMAGIC 10 Pro che, tra l'altro, è della stessa azienda cinese. Basato sulla nuova architettura Oryon a otto core, il nuovo chipset di Qualcomm rispetto al diretto predecessore incrementa le performance della CPU del 45% e migliora l'efficienza energetica del 44%, imponendosi come il vero e proprio campione da battere nei mesi a venire.

Per quanto riguarda le dimensioni, Nubia Z70 Ultra misura 164.3 x 77.1 x 8.6 mm per 228 grammi: l' ingombro è dunque notevole , parzialmente mitigato dal taglio squadrato e da un'efficace distribuzione dei pesi.

Lo schermo da 6.85 pollici è protetto da un vetro Longxi Glass di seconda generazione e da una pellicola pre-applicata, ed è racchiuso da cornici molto sottili (appena 1.25 mm) che lo mettono ulteriormente in risalto: la caratteristica più riconoscibile però sta nell' assenza del punch hole per la fotocamera frontale che infatti è incastonata sotto il pannello, una soluzione già vista sui precedenti modelli e sulla gamma REDMAGIC.

Non sono però queste le uniche particolarità di uno smartphone che certamente si fa notare anche per un frame in alluminio decisamente ricco di elementi : in alto c'è la porta a infrarossi, in basso il carrellino per le SIM, la porta USB-C e lo speaker principale, sulla sinistra c'è uno slider personalizzabile e sulla destra si trovano i tasti di accensione, quelli per il controllo volume più un pulsante addizionale che serve per scattare o eseguire altre operazioni con la fotocamera.

La cover posteriore è realizzata in vetro (la tipologia non è specificata) con una finitura opaca e un trattamento oleofobico ben riuscito che fa sì che non si vedano troppo i segni delle impronte. Il modulo fotocamere è il protagonista assoluto , anche perché occupa buona parte della scocca, con un rettangolo in rilievo sul quale si staglia nell'angolo sinistro un grosso - e ancora più sporgente - oblò relativo all'obiettivo principale: sotto ad esso, disposti in senso orizzontale, troviamo la fotocamera zoom, la ultrawide e il flash.

Il design di Nubia Z70 Ultra non stravolge quella che è la cifra estetica della serie degli ultimi anni, ma rimescola le carte quel tanto che basta per trovare un convincente punto di equilibrio tra l'apparire riconoscibile e il segnare un distacco rispetto al modello precedente. A cambiare sono prima di tutto le colorazioni, con il classico nero che si accompagna a un più audace giallo e alla particolarissima edizione Notte Stellata ispirata al celebre dipinto di Van Gogh.

Il valore aggiunto dello schermo di Nubia Z70 Ultra è però quello di essere completamente libero da notch e punch hole: come detto in precedenza, la fotocamera frontale è infatti posizionata sotto lo schermo, garantendo una superficie visibile letteralmente al 100%. Un vantaggio che tuttavia viene un po' smorzato da un supporto HDR piuttosto timido : è presente all'appello il solo HDR10, mentre HDR10+ e Dolby Vision non sono della partita.

La luminosità di picco è di 2000 nit , una cifra lontana dai record raggiunti da alcuni dispositivi (che a onor del vero lasciano il tempo che trovano) ma che si dimostra comunque più che sufficiente per garantire una buona leggibilità in qualunque condizione.

La frequenza di aggiornamento raggiunge i 144 Hz , e dalle opzioni si può decidere se mantenerla sempre al massimo, se bloccarla a 60, 90 o 120 Hz o se farla gestire in automatico dal software a seconda del contenuto visualizzato: non essendo però lo schermo un LTPO, il refresh rate non scala in maniera granulare né può assestarsi al di sotto della soglia minima.

Fotocamere

Il paradosso di Nubia Z70 Ultra è che, nonostante la predominanza anche estetica del comparto fotografico, questo non rappresenti un'eccellenza assoluta e anzi sia per vari motivi uno degli aspetti che lasciano più perplessi del dispositivo: non ci spingiamo a dire che la montagna abbia partorito un topolino, ma Nubia Z70 Ultra non sembra comunque avere le spalle abbastanza larghe per competere con i migliori camera phone.

Nubia Z70 Ultra è il primo smartphone a consentire l'apertura fisica variabile dell'obiettivo

Sulla carta, il setup è di tutto rispetto: il modulo posteriore conta su una principale da 50 MP con stabilizzazione ottica e apertura fisica variabile da f/1.59 a f/4.0 (una novità assoluta per il mercato degli smartphone), un'ultra grandangolare sempre da 50 MP con campo visivo da 122° e un teleobiettivo 2.7x da 64 MP anch'esso dotato di OIS, mentre la frontale incastonata sotto lo schermo è da 16 MP.

Alla luce di quanto appena descritto, c'è un pizzico di delusione nel constatare come la qualità delle foto scattate da Nubia Z70 Ultra sia "soltanto" buona, con qualche incertezza in notturna (specialmente con ultra grandangolare e tele) e una resa dei colori e della gamma dinamica non uniforme tra i tre obiettivi posteriori. Intendiamoci, è tutto assolutamente adeguato alla fascia di prezzo del dispositivo, ma viste le premesse era lecito aspettarsi qualcosina di più.

L'app fotografica di Nubia Z70 Ultra è un po' confusionaria

Non aiuta il fatto che l'app fotografica di Nubia non sia proprio un esempio di comodità e chiarezza espositiva, soprattutto per quanto riguarda il selettore della lunghezza focale e la gestione dell'apertura dell'obiettivo principale che si può modificare solo tramite modalità Pro. Possono invece rilevarsi utili lo slider e il tasto fisico per l'otturatore presenti sui lati del dispositivo, ma non si può dire che si tratti di elementi senza i quali non si può sopravvivere.

Convincenti i ritratti realizzati con la principale, mentre per ciò che concerne la frontale incastonata sotto lo schermo, i risultati sono ancora lontani anni luce da quelli di qualunque sensore classico ospitato da un punch hole: per quanto il software cerchi in tutti i modi di correggere il tiro, i selfie lasciano ancora a desiderare, specialmente in condizioni di illuminazione non ideale.

Per quanto riguarda le riprese video, Nubia Z70 Ultra registra a un massimo di 8K a 30 FPS con la principale, mentre scendendo a 4K si può arrivare fino a 120 FPS anche con la tele, con l'ultra grandangolare che si ferma invece a un limite di 4K a 60 FPS e la frontale che si accontenta del minimo sindacale di 1080p a 30 FPS. Sorvolando su quest'ultima componente (buona giusto per qualche videochiamata), la qualità generale dei filmati è discreta ma nulla più, con ultra grandangolare e tele che in notturna fanno davvero tanta fatica.