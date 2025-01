Stando alle rilevazioni di SteamDB, Call of Duty: Black Ops 6 è già tornato ai numeri precedenti al lancio su Steam: per farlo ha impiegato appena due mesi, laddove Modern Warfare 3 ha resistito decisamente più a lungo.

Il calo dunque non accenna a fermarsi per il nuovo capitolo della serie Activision, che in concomitanza con il lancio della Stagione 1 sembra aver perso un po' la bussola, messo alle strette anche e soprattutto dai problemi con i cheater che hanno esasperato l'utenza.

I responsabili dei sistemi anti-cheat hanno di recente ammesso le grandi difficoltà di questo periodo, dopo aver superato indenni le settimane del lancio: qualcosa nella tecnologia non sta funzionando a dovere e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Considerando i contraccolpi meno violenti subiti nel tempo dal già citato Mofern Warfare 3, la sensazione è che di fronte a un atteggiamento reiterato anche alcuni fra i giocatori più affezionati abbiano deciso di prendersi una pausa.