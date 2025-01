Il team di Baldur's Gate 3 entrerà in "blackout mediatico" per concentrarsi completamente sul prossimo gioco

Per un po' di tempo probabilmente non riceveremo novità da parte di Larian Studio s, con il team che ha affermato che, dopo aver completato il grosso dei lavori su Baldur's Gate 3, è pronto a concentrarsi completamente sul prossimo grande progetto . Nel farlo lo studio ha preso la decisione di entrare in silenzio radio , ovvero nel prossimo futuro non farà annunci ufficiali e si affaccerà sui social più raramente, per evitare ogni genere di distrazione.

I piani per il futuro di Larian studios

Ad agosto dello scorso anno Swen Vincke, il boss di Larian Studios, ha confermato che il suo team ha in cantiere almeno due giochi, descrivendoli come "grandi e ambiziosi". In particolare uno dei due sarà "differente dalle cose realizzate in precedenza da Larian" anche per quanto riguarda tono e stile. A quanto pare lo sviluppo di entrambi sta procedendo in parallelo, ma con un progetto che sta sovrastando l'altro in termini di organizzazione delle risorse e attenzioni del team.

Astarion, uno dei personaggi principali di Baldur's Gate 3

Quanto dovremo attendere per saperne di più? Difficile dirlo, anche se Vincke ha scherzosamente suggerito che il prossimo gioco di Larian Studios arriverà nei negozi nel 2029, il che non è poi così improbabile, considerando i tempi di sviluppo faraonici dei videogiochi odierni.

Per quanto riguarda Baldur's Gate 3, il gioco ha ricevuto un supporto lungo e corposo e nel corso dei prossimi mesi è in programma la patch 8, l'ultimo aggiornamento di grosse dimensioni post-lancio, con cross-play, modalità foto e dodici nuove sottoclassi.