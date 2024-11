Baldur's Gate 3 annuncia le novità e i contenuti della patch 8, l'ultimo aggiornamento

Larian Studios ha annunciato in un post le novità e i contenuti dell'ultima patch di Baldur's Gate 3: in arrivo nel corso del 2025, l'aggiornamento includerà cross-play, modalità foto e dodici nuove sottoclassi, fra le altre cose.

Il cross-play consentirà finalmente ai giocatori di Baldur's Gate 3 di affrontare insieme l'esperienza anche da piattaforme differenti, che si tratti di PC, PS5, Xbox Series X|S o Mac. Una volta installato l'aggiornamento si potranno invitare gli amici e creare delle lobby cross-platform grazie al Larian Network.

Ci saranno quindi le nuove sottoclassi: il Bardo del College of Glamour, un'unità di supporto in grado di guarire i compagni e influenzare le mosse dei nemici; il Barbaro del Path of Giants, potente e inarrestabile nei combattimenti; il Chierico del Death Domain, con i suoi trucchi oscuri e gli incantesimi basati sul danno necrotico; il Druido del Circle of Stars, che trae forza dalle stelle andando a variare il proprio stile a seconda della costellazione.

Avremo poi il Paladino della Oath of the Crown, guerriero fiero e uomo d'onore; il Combattente Arcane Archer, specializzato nella magia e nei tiri dalla distanza; il Monaco Drunken Master, che può sfruttare gli alcolici per ripristinare le proprie capacità e non solo; il Ranger Swarmkeeper, che aggiunge nuove mosse al repertorio di questa classe.

Infine il Ladro Swashbuckler, una sottoclasse che introduce diverse nuove azioni di derivazione piratesca; il Mago di Shadow Magic, capace di lanciare incantesimi che diventano più potenti laddove ci si muova nell'ombra; lo Stregone Hexblade, con le sue armi mistiche; e infine il Mago Bladesinging, che unisce l'uso delle lame con la magia.