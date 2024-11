I modelli LCD di Steam Deck sono in sconto per i saldi di Steam

Considerate che le offerte dureranno per tutto il periodo dei saldi, quindi fino al 4 dicembre, o fino a esaurimento scorte .

Tra i prodotti in offerta per i saldi di Steam , c'è anche Steam Deck . Più precisamente Valve sta scontando i modelli LCD da 64 e da 512 GB . Stiamo parlando dell'ibrido tra una console portatile e un PC di Valve, che ha fatto breccia tra i giocatori PC. Vediamo a quali prezzi è possibile acquistarli:

Prezzi i caratteristiche

Vediamo le caratteristiche degli Steam Deck in sconto:

Il modello LCD di Steam Deck

Steam Deck LCD 64 GB

Schermo LCD 1280 x 800

Dimensione dello schermo 7" in diagonale

Frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz

Wi-Fi 5

Batteria da 40 W/h; 2-8 ore di gioco (a seconda del contenuto)

Alimentatore da 45 W con cavo da 1,5 m

Custodia

Steam Deck LCD 512 GB

Schermo LCD 1280 x 800 con vetro acidato antiriflesso di qualità superiore

Dimensione dello schermo 7" in diagonale

Frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz

Wi-Fi 5

Batteria da 40 W/h; 2-8 ore di gioco (a seconda del contenuto)

Alimentatore da 45 W con cavo da 1,5 m

Custodia

Bundle del profilo di Steam

Per usufruire delle offerte, andate sulla pagina Steam di Steam Deck LCD.

Purtroppo non ci sono efferte sui modelli OLED, che rimangono a prezzo pieno. Se vi interessano i giochi, sappiate che ce ne sono migliaia in sconto per i saldi autunnali di Steam.