Baldur's Gate 3 avrebbe venduto 15 milioni di copie e generato ricavi altissimi per Larian Studios

Andando con ordine, la holding dietro a Larian Studios situata a Dublino (lo studio ha origini e opera principalmente in Belgio, ma evidentemente è stata scelta l'Irlanda come sede legale dato che è un paradiso fiscale) afferma di aver chiuso l'anno fiscale con profitti pre-tasse pari a 249 milioni di euro , mentre i ricavi ammontano a 427 milioni di euro . Degli ottimi risultati che hanno permesso il pagamento di 28 milioni di euro in dividendi.

I numeri di Baldur's Gate 3

Per fare un paragone nel 2022 la compagnia aveva dichiarato solo 22,7 milioni di ricavi (con perdite per 214.000 euro, dovute probabilmente ai costi di sviluppo), con Baldur's Gate 3 che chiaramente ha avuto un impatto enorme sui risultati dell'anno successivo.

Shadowheart in Baldur's Gate 3

Come accennato in apertura, il report dell'Irish Indipendant parla di circa 15 milioni di copie vendute. Non è chiaro se si tratta di un dato ufficiale o di una stima della testata, per quanto in questo caso sarebbe sicuramente plausibile, anzi forse persino un po' prudente.

Infatti, a febbraio il director Micheal Douse aveva confermato le 10 milioni di copie vendute, mentre a marzo il boss di Larian Studios Sven Vincke ha dichiarato che Baldur's Gate 3 ha quasi raddoppiato le copie vendute di Divinity Original Sin 2, suggerendo dunque vendite per circa 15 milioni di copie. Insomma, il totale ad oggi potrebbe persino essere superiore, considerando che il gioco è ancora molto gettonato e si sta mantenendo su ottimi numeri a oltre un anno dal debutto.