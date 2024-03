Baldur's Gate 3: il CEO di Larian svela quante copie sono state vendute indicativamente

Larian Studios non ha condiviso numeri precisi sui numeri di vendita di Baldur's Gate 3 e forse non lo farà mai, ma grazie alle ultime dichiarazioni del CEO di Larian Studios, Swen Vincke, sembrerebbe che il GDR abbia raggiunto più o meno quota 15 milioni di copie vendute, per quanto precisiamo subito che si tratta di una stima con un certo margine di errore.

Durante un'intervista con GameSpot, il boss di Larian Studios ha infatti afferma che Baldur's Gate 3 "ora ha quasi raddoppiato le copie di Divinity Original Sin 2, quindi sta andando molto bene, dato che DOS2 a sua volta ha avuto un grande successo. Quindi ha fatto molto più di quanto ci aspettassimo".

Non sappiamo di preciso quante copie sono state vendute di Divinity Original Sin 2, visto che anche in questo caso Larian si è ben guardata dal condividere numeri ufficiali. Tuttavia, come fatto notare sui forum di ResetEra, l'anno scorso Vicke aveva dichiarato a Euromer che il titolo in questione aveva venduto il triplo del primo Divinity: Original Sin, che a suo volta nel 2019 aveva raggiunto i 2,5 milioni di copie. Da qui i presunti 15 milioni di unità di Baldur's Gate 3, che per questo motivo ribadiamo essere una stima non precisissima, dato che le copie complessive potrebbero essere persino maggiori.

Si tratta comunque di numeri del tutto plausibili, dato che a febbraio Micheal Douse di Larian Studios ha riferito che Baldur's Gate 3 è "passato in un periodo davvero molto breve, dall'avere 2 milioni di giocatori (quelli dell'accesso anticipato) al superare di gran lunga i 10 milioni".