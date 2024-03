Dragon Ball: il cosplay di C18 di soryu_geggy incanta in un video

Dragon Ball è un'opera immortale e che riscuote tutt'oggi grande successo nonostante siano passati ormai tantissimi anni dall'inizio delle avventure di Goku. I personaggi della serie sono particolarmente gettonati tra i cosplayer, specialmente in questo periodo dove molti lavori vengono realizzati come omaggio a Akira Toriyama, l'autore della serie, recentemente scomparso. Tra questi c'è anche l'italiana soryu_geggy tramite il suo cosplay di C18 .

Come possiamo vedere nel filmato qui sotto, soryu_geggy_cosplay si è ispirata alla versione di C18 vista in Dragon Ball Z, un grande classico riproposto in questo caso in maniera davvero impeccabile.

