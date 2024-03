Fairy Tail: il cosplay di Erza Scarlet di Kau Toriumi è combattivo

Fairy Tail negli anni si è costruita una nutrita schiera di appassionati, inclusi i cosplayer che spesso ci propongono rappresentazioni più e meno fedeli dei personaggi del manga e anime nato dalla penna di Hiro Mashima. Uno dei più gettonati è sicuramente Erza Scarlet, protagonista del cosplay di Kau Toriumi.

Erza Scarlet, nota anche come Elsa Scarlett nella versione italiana, è un personaggio centrale della serie Fairy Tail e membro del gruppo di Natsu. È riconosciuta come una delle combattenti più potenti del mondo nella narrazione, distintasi per la sua abilità magica "Cambio-Stock", che le consente di cambiare e utilizzare istantaneamente un vasto arsenale di armi e armature.