One Piece: il cosplay di Nami da Bellatrix Aiden ostenta il suo tesoro

Nonostante i numerosi anni dalla pubblicazione dei primi capitoli, One Piece tutt'oggi è uno dei manga e anime più famosi e apprezzati in assoluto, con la sua popolarità che aumentata ulteriormente grazie alla serie live action di Netflix dello scorso anno. Uno dei punti di forza dell'opera del sensei Eiichirō Oda è rappresentato dal suo variegato cast di personaggi principali e secondari. Tra i più apprezzati c'è senza dubbio Nami, che oggi torna protagonista delle nostre pagine grazie al cosplay realizzato da Bellatrix Aiden.

Nami non ha davvero bisogno di grandi presentazioni. Tra i membri iniziali della Ciurma di Cappello di Paglia, all'inizio della storia viene presentata come una ladruncola ostinata, ma per un fine nobile: accumulare abbastanza denaro per liberare il suo vilaggio natale dai pirati uomini-pesce di Aarlong. Oltre ai tesori, la sua versa passione è realizzare mappe e parte in viaggio con Rufy con l'obiettivo di realizzare una cartina dell'intero mondo.