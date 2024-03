Resident Evil 3, un cosplay di Jill Valentine da Kalinka Fox in versione classica

Kalinka Fox ha realizzato un nuovo cosplay dedicato a Jill Valentine, la protagonista di Resident Evil 3, ricreando però stavolta il costume classico del personaggio con top, gonna e maglia annodata sulla vita.

Come sappiamo, la serie di Resident Evil ha superato i 150 milioni di copie vendute e il remake del terzo capitolo, in particolare, ha contribuito al totale per otto milioni di copie: un gran bel risultato, specie considerando un inizio un po' stentato.

A tal proposito, stando ad alcuni rumor Capcom sta sviluppando vari giochi di Resident Evil tra remake e altro: questa strategia finora ha funzionato decisamente bene e l'azienda giapponese non ha certamente intenzione di accantonarla, anzi.