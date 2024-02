Resident Evil: Capcom sta sviluppando vari capitoli, tra remake e altro, per un rumor

Il noto leaker Dusk Golem, che in passato ha dimostrato di essere molto affidabile per quanto riguarda le questioni relative a Capcom e in particolare alla serie Resident Evil , ha riferito che la compagnia ha dato il via libera a numerosi progetti che dovrebbero corrispondere a più giochi in lavorazione contemporaneamente, tra i quali alcuni remake e altri inediti .

Finché continua questo successo è logico andare avanti

Resident Evil 5 sarà il prossimo remake?

In effetti, già nei giorni scorsi era emerso il fatto che Capcom aveva circa 5 titoli di Resident Evil in programma per i prossimi anni, ed è una quantità credibile su un arco di tempo piuttosto lungo, considerando anche eventuali spin-off e progetti paralleli.

Tra i nuovi giochi in sviluppo ci sarà sicuramente Resident Evil 9, di cui non si sa ancora nulla ma che proseguirà la linea narrativa principale, anche se non è chiaro se sia in diretta continuazione rispetto a Resident Evil Village.

A logica, il prossimo remake dovrebbe riguardare Resident Evil 5, anche se a questo punto ci stiamo avvicinando sempre di più all'epoca moderna della serie, dunque i remake conciano ad avere sempre meno senso. Tuttavia, considerando il successo che continuano ad ottenere, con Resident Evil 4 che si è rivelato il gioco della serie venduto più velocemente, è assolutamente verosimile che Capcom voglia continuare su questa strada. Peraltro, ha ricevuto in queste ore un sostanzioso taglio di prezzo.