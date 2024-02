Overwatch 2 Stagione 9: Champions richiede parecchio spazio libero per il download

Overwatch 2 sta per ricevere la sua Stagione 9 intitolata Champions, ma per poterla scaricare e installare c'è bisogno di una notevole quantità di spazio libero su SSD, come riferito dal community manager Kaedi sul forum ufficiale.

Per effettuare il download e l'installazione dell'aggiornamento che segnerà l'avvio della Stagione 9 ci sarà bisogno di 38 GB di spazio libero, che di per sé non è una quantità enorme ma lo è se si guarda al contesto di un singolo aggiornamento.

Come spiegato anche dal community manager, nel caso ci siano problemi a trovare lo spazio libero è consigliabile disinstallare il gioco e reinstallarlo dopo l'uscita della patch, nella versione completa che comprenderà anche l'aggiornamento.