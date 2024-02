Overwatch 2: Stagione 9 porta grossi cambiamenti al gameplay e al multiplayer competitivo

Overwatch 2: Stagione 9, intitolata "Champions", è in arrivo il 13 febbraio 2024, portando con sé grossi cambiamenti riguardanti il gameplay del gioco e il multiplayer competitivo, destinati a variare un po' il bilanciamento di un titolo fortemente incentrato sull'equilibrio tra i vari personaggi.

Tanto per cominciare, ogni eroe riceverà un incremento di salute, che aumenta i livelli base dei vari gruppi: un aumento di 25 HP per coloro che hanno 150-175 HP, un aumento di 50 HP per coloro che hanno 200-300 HP e un aumento di 75-100 HP a per coloro che hanno più di 300 HP.

Inoltre, come precedentemente annunciato, tutti gli eroi di ogni tipologia avranno la cura come abilità passiva, che viene dunque svincolata dalla classe di supporto e applicata a tutti, con un cambiamento che ha generato un po' di polemiche ma che verrà comunque sperimentato con l'arrivo della nuova stagione.