Overwatch 2: dalla Stagione 9 più eroi potranno curarsi da soli, con una scelta controversa

In un post sul blog ufficiale, il director Aaron Keller ha riferito che questo cambiamento è previsto per la Stagione 9 di Overwatch 2, prevista arrivare verso metà febbraio, anche se non c'è ancora una tempistica precisa per l'inserimento di questa nuova caratteristica.

Considerando che Overwatch è un gioco di squadra in cui gli equilibri di forze tra le varie capacità dei personaggi sono fondamentali, una mossa del genere ha una notevole importanza su tutto il bilanciamento del gioco e non mancherà di generare delle discussioni, già iniziate poco dopo l'annuncio di questa novità.

Blizzard sembra continuare ad annunciare cambiamenti piuttosto controversi per Overwatch 2 , ora con una novità destinata ad arrivare con la Stagione 9 che consentirà a una maggiore quantità di eroi di curarsi da soli senza ricorrere ai personaggi di supporto, cosa che potrebbe modificare in maniera sensibile l'equilibrio e il bilanciamento del gioco.

Il rischio di modificare gli equilibri

Mauga, Tank, è uno dei personaggi più recenti di Overwatch 2

In sostanza, l'idea è introdurre una "versione modificata e ridotta dell'abilità passiva di auto-cura della classe Supporto" anche per eroi che non appartengono a tale classe, come Tank e Damage, cosa che chiaramente rappresenta un cambiamento di notevole entità.

Questo dovrebbe consentire anche ai giocatori non-Support di avere più opzioni per la sopravvivenza autonoma", ha spiegato Keller, "dovrebbe anche togliere un po' di pressione dai giocatori di Supporto, finora impegnati a cercare di mantenere tutti in vita, specialmente coloro che non hanno alcuna possibilità di controllo della propria salute durante gli scontri.

Il rischio è che questo cambiamento possa avere conseguenze negative, come il fatto di disincentivare l'uso di personaggi di Supporto, che potrebbero diventare meno importanti in futuro, così come la possibilità che i giocatori che usano personaggi Damage e Tank possano agire a prescindere da manovre strategiche di squadra, grazie alla maggiore sicurezza data da queste nuove introduzioni.

In ogni caso, Blizzard è consapevole dei rischi che questo cambiamento può portare a si riserva la possibilità di ritrattare la questione e rimuovere successivamente tale caratteristica, oltre al fatto di doverla accuratamente bilanciare al meglio nel corso di un periodo di tempo più lungo, una volta che sarà introdotta al pubblico.

Nei giorni scorsi abbiamo visto l'arrivo dell'Update 3.70 per Overwatch 2, con la stagione Year of the Dragon in arrivo.