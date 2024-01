PlayStation Plus: un celebre horror arriverà presto sul catalogo Premium?

Questa settimana, Sony ha annunciato la lineup di giochi in arrivo questo mese nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, ma c'è stato lo strano caso dell'inclusione di un titolo riportato da alcune fonti, poi prontamente rimosso: si tratta di Alone in the Dark: The New Nightmare per PS1, che potrebbe essere aggiunto successivamente.

A quanto pare, il gioco rientrava in un primo post su X pubblicato dall'account ufficiale di PlayStation UK, ma non sono rimasti screenshot del messaggio in questione. Tuttavia, sono rimaste alcune reazioni, nonché alcune tracce prese da altre fonti.

Il gioco è stato rimosso velocemente e senza ulteriori spiegazioni, ma l'idea è che possa comunque far parte del catalogo Premium in un momento successivo, forse dal mese prossimo, anche se è difficile fare previsioni precise a questo punto.