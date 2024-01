PS Plus Extra e Premium: i giochi di gennaio 2024 sono stati svelati ufficialmente

Nuovo mese, nuovo aggiornamento di PS Plus Extra e Premium. Il secondo e il terzo livello dell'abbonamento di PlayStation per i giocatori di PS5 e PS4 sono pronti per accogliere nuovi giochi. Sony ha infatti svelato quali sono i titoli che saranno aggiunti al catalogo il 16 gennaio 2024.

Ricordiamo che i giochi di PS Plus Extra e Premium sono disponibili fintanto che sono parte del catalogo. I giochi sono accessibili per un periodo di tempo limitato (di norma svariati mesi, come minimo) e una volta che sono stati rimossi non possono più essere avviati, nemmeno se siete ancora abbonati e se avete i giochi installati sulla vostra console.