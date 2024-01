Minecraft Legends non sarà più supportato, annuncia Mojang: niente più aggiornamenti

Blackbird Interactive e Mojang hanno annunciato che Minecraft Legends non riceverà più aggiornamenti. Il gioco rimarrà disponibile in tutte le sue funzioni, ma i giocatori non si devono più aspettare nuovi contenuti.

Tramite il sito ufficiale di Minecraft, Mojang ha scritto: "Sin dal lancio, abbiamo lavorato duramente insieme a Blackbird Interactive per apportare miglioramenti e nuove funzionalità a Minecraft Legends sulla base dei vostri feedback. Con Minecraft Legends abbiamo adottato un approccio completamente nuovo al gameplay, tanto che abbiamo dovuto inventare un nuovo genere (più o meno): la strategia d'azione. La nostra comunità ci ha sempre aiutato a plasmare i nostri giochi e questo è un aspetto che apprezziamo molto, soprattutto quando si pubblica un gioco completamente nuovo."

Afferma anche: "Abbiamo ascoltato il feedback della comunità e implementato una serie di modifiche e aggiustamenti per migliorare il gioco. Una volta completati, ora faremo un passo indietro nello sviluppo. Anche se non rilasceremo nuovi contenuti (cioè aggiornamenti, Lost Legends o DLC del Marketplace) per Minecraft Legends, il divertimento non si ferma qui. Continueremo a divertirci con il gioco insieme alla nostra comunità".

"Naturalmente continueremo a offrire supporto tecnico ai giocatori e non rimuoveremo alcuna funzionalità o caratteristica dal gioco. Anche il PvP e la cooperativa rimarranno pienamente funzionanti, quindi potrete continuare a giocare da soli o combattere insieme (o contro) agli amici".