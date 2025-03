Domani potrebbe essere lanciato il Triple Bundle di Minecraft, con tre giochi e delle monete per il negozio

Secondo un informatore che possiamo considerare più che affidabile, domani 4 marzo 2025 sarà lanciato il Minecraft Triple Bundle per Xbox Series X e S e Xbox One. La fonte della notizia è billbil-kun, le cui soffiate si sono rivelate sempre affidabili in passato, quindi non dubitiamo che lo sia anche questo (anche se va considerata sempre la mancanza di ufficialità, che consiglia di prendere il tutto con le dovute cautele).