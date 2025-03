Hideki Kamiya non ha rinunciato all'idea di realizzare Scalebound

"Scalebound non ha mai visto la luce, ma ancora adesso Kamiya ne è orgoglioso. 'Mi piacerebbe realizzarlo, un giorno', ha detto, per poi rilanciare il messaggio e chiamare in causa il CEO di Microsoft Gaming. " Phil, facciamolo! "

"Potevi sparare in diverse direzioni e cambiare la situazione", si sente dire a Kamiya nel filmato. "Il personaggio aveva anche il suo paio di cuffie e uno smartphone", al che qualcuno ha esclamato: " Proprio come un isekai! ", e il game designer si è detto d'accordo, aggiungendo che si tratta di un genere che va molto di moda attualmente.

Microsoft accetterà?

Come certamente ricorderete, Scalebound è stato annunciato durante l'E3 2014 come esclusiva per Xbox One sviluppata da PlatinumGames, con Hideki Kamiya nel ruolo di game director, un'impostazione in stile action RPG e un'affascinante ambientazione fantasy.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La realizzazione del gioco si è però rivelata complessa per lo studio giapponese, specializzato in esperienze generalmente più immediate e prive di una struttura open world.

Così, dopo alcuni rinvii, all'inizio del 2017 Scalebound è stato cancellato, ma come si può vedere quel progetto è rimasto nel cuore di Kamiya.