Keiji Inafune ha lasciato Level-5 nel mezzo dello sviluppo di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo

Le parole del CEO di Level-5

"A metà del 2024, Fantasy Life ha dovuto affrontare una sfida inaspettata. In quel periodo, il produttore Keiji Inafune lasciò la società e noi dovemmo rivalutare e ristrutturare il progetto", afferma Hino. "Nel frattempo, i test interni avevano dato al gioco valutazioni severe, rendendo evidente la necessità di importanti revisioni. In risposta, ho deciso di assumere il ruolo di producer, spostando il team di sviluppo principale da Osaka alla nostra sede centrale."

Un combattimento in Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo

"Questa ristrutturazione ci ha permesso di ampliare il team e di creare un ambiente in cui potessimo concentrarci sul perfezionamento della qualità del gioco fino alla fine. Da quel momento in poi, abbiamo intrapreso una revisione completa del gioco: aggiungendo l'esplorazione del mondo aperto e le azioni in stile parkour, ristrutturando il flusso di progressione del sistema, migliorando le meccaniche di base e perfezionando lo scenario per renderlo ancora più d'impatto emotivo."

Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo sarà disponibile su Xbox Series X|S, PS5, PS4 e PC dal 21 maggio. Il gioco avrà i sottotitoli in italiano e sono già disponibili i preorder delle varie edizioni che saranno disponibili al lancio.