Annunciata la data di uscita di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo per PlayStation, Xbox, Switch e PC

Un'altra novità interessante è che il gioco verrà localizzato in molteplici lingue per i testi, incluso l'italiano . Le altre sono inglese, giapponese, coreano, cinese tradizionale, cinese semplificato, francese, tedesco e spagnolo.

Level-5 ha annunciato la data di uscita Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo e svelato l'arrivo del gioco anche su Xbox Series X|S, PS5, PS4 e PC , oltre che su Nintendo Switch. Il lancio è in programma per il 21 maggio , confermando le informazioni trapelate in precedenza dal PlayStation Store. L'annuncio è stato accompangnato da un trailer panoramico che riassume le varie caratteristiche del titolo, che trovate qui sotto.

Edizioni disponibili al lancio

Al lancio Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo sarà disponibile in digitale in versione standard al prezzo di 59,99 euro e nel formato Deluxe Edition al prezzo di 69,99 euro, con la possibilità di fare l'upgrade a questa versione pagando 13,99 euro.

La Deluxe Edition include:

Gioco base

Calvalcatura: Mini Napdragon

Napdragon Sword

Napdragon Claymore

Napdragon Bow

Napdragon Staff

Outifit Ethereal Girl's Dress per Yuelia

Outift Ethereal Girl's Sandals per Yuelia

Outift Archeologist's Hat per Edward

Outift Archeologist's Coat per Edward

Outift Archeologist's Boots per Edward

Outift Trips' Helmet per Trip

Accesso anticipato (non è specificato di quanti giorni)

I preorder su tutte le piattaforme elargiscono come bonus il New Adventure's Pack, con i seguenti contenuti:

Flutter Charm - Un accessorio che aumenta l'esperienza guadagnata.

HP Potion + (x10) - Cura HP.

SP Potion + (x10) - Recupera SP.

Power Aid + (x10) - Effetto temporaneo di aumento dell'attacco.

Resistance Aid + (x10) - Effetto temporaneo di aumento della difesa.

Life Cure + (x5) - Rianima e cura gli HP.

Great Bomb + (x5) - Danni a un'area vasta.

Fireworks (x5) - Fa esplodere fuochi d'artificio tradizionali.

Courtship Fireworks (x5) - Fa esplodere fuochi d'artificio a forma di cuore.

Celestia's Gift (x100) - Usato per riportare uno Strangeling alla loro forma originale.

Un combattimento contro un drago

Se siete interessati, trovate Fantasy Girl Life i: La ragazza che ruba il tempo su PlayStation Store, Steam ed eShop. Al momento non è ancora attiva la pagina dell'Xbox Store. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un GDR in cui vestiamo i panni di un avventuriero che naufraga su un'isola apparentemente deserta. Il nostro obiettivo sarà quella di esplorarla in lungo e in largo, facendo attenzione ai pericolosi mostri che la popolano, e iniziare fondamentalmente una nuova vita.

Durante il suo soggiorno il protagonista imparerà varie "Lives", fondamentalmente delle professioni come quelle del guerriero, del cuoco, dell'agricoltore e dell'esploratore, che garantiranno diversi vantaggi e apriranno le porte a nuove dinamiche di gioco. L'isola inoltre nasconde diversi misteri, come ad esempio alcune persone mutate in oggetti animati chiamati "Strangeling". Aiutandoli torneranno alla loro forma umana e per ringraziarci ci seguiranno durante le nostre avventure.