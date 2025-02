Pubblicata una patch da 18 GB per la versione PC di Final Fantasy 7 Rebirth, ma è un mistero cosa faccia

Qualche minuto fa, Square Enix ha pubblicato la patch 1.002 per la versione PC di Final Fantasy 7 Rebirth, che come saprete se avete seguito il gioco, ha più di qualche problema di stabilità e performance. Si tratta di un aggiornamento davvero grosso, visto che parliamo di circa 18 GB, ma non è chiaro cosa faccia. La nota di rilascio diramata dall'editore giapponese è davvero stringatissima e non dà spiegazioni di sorta.