Avowed è quarto tra i più giocati su Xbox in USA della scorsa settimana

La compagnia di analisi del mercato dei videogiochi in USA Circana, ha pubblicato la classifica settimanale dei quindi videogiochi che più hanno coinvolto i giocatori , tra i quali figura anche Avowed in quarta posizione su Xbox . Si tratta di un ottimo risultato, considerando che è preceduto solo dai colossi Call of Duty HQ (l'hub di riferimento dell'intera serie), Fortnite e Roblox, difficilissimi da schiodare dalle prime posizioni, soprattutto da una produzione media come quella di Obsidian Entertainment.

I live service dominano

Non stupisce che Avowed non sia apparso nella classifica di Steam, considerando che dovrebbe aver fatto registrare la maggior parte dei giocatori su Game Pass. Le prime stime parlano di più di cinque milioni di giocatori, per un dato apparentemente superiore a quello di Indiana Jones e l'antico Cerchio.

Anche su PC (Steam) hanno prevalso i soliti noti, con Marvel Rivals in testa, seguito da Counter-Strike 2 ed Helldivers 2. Il podio è tutto dei live service, quindi, cui seguono Balatro in quarta posizione e Kingdom Come: Deliverance 2 in quinta.

Nemmeno a dirlo, anche su PlayStation la testa della classifica è tutta live service, con Fortnite che occupa il primo posto, Call of Duty il secondo e GTA 5 il terzo. In realtà quella di Sony è la piattaforma con meno giochi tradizionali in classifica, anche se va detto che il modello live service è ormai dominante su tutte le piattaforme.