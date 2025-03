Monster Hunter Wilds potrebbe aver fatturato più di 69 milioni di dollari nelle prime 24 ore solo su Steam

Va sottolineato che si tratta di dati non ufficiali, ma GameDiscoverCo si è rivelata molto precisa in passato nelle sue stime. Secondo la compagnia, l'ultima fatica di Capcom ha venduto più di 4 milioni di copie tra PC e PlayStation 5 nel giro di poche ore. Il gioco ha anche raggiunto un picco di oltre 1,38 milioni di giocatori contemporanei su Steam, che lo ha reso la quinta uscita più grande sulla piattaforma di tutti i tempi.

Monster Hunter Wilds si è classificato secondo, con 69,1 milioni di dollari di ricavi lordi. Vale la pena notare che il gioco è stato lanciato il 28 febbraio, il che significa che ha impiegato appena 24 ore per raggiungere questo traguardo. Al 2 marzo, pare che Wilds avesse già incassato oltre 150 milioni di dollari su Steam.

Simon Carless, il fondatore della compagnia, ha pubblicato la lista su LinkedIn, affermando che Kingdom Come: Deliverance II è stata la nuova uscita di Steam più redditizia di febbraio. Pare che il gioco di ruolo ambientato nel medioevo di Warhorse Studios abbia incassato 118,9 milioni di dollari dal lancio il 4 febbraio, con più di 2 milioni di copie vendute. Si tratta di un risultato al netto delle più di 600.000 copie che si stima abbia venduto su PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

Monster Hunter Wilds potrebbe aver fatto dei risultati davvero eccezionali su Steam in sole 24 ore, accumulando ricavi per più di 69 milioni di dollari, almeno stando alle ultime stime di GameDiscoverCo, che ha condiviso i dati sulle uscite più importanti dell'ultimo periodo.

Incassi

Civilization VII avrebbe incassato 66,1 milioni di dollari, trainato dai forti preordini, sottolineati anche da Take-Two. La top 5 dei nuovi lanci di febbraio per ricavi viene completata da Avowed, che dovrebbe aver incassato circa 13,1 milioni di dollari, e da Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii con i suoi 7,7 milioni di dollari.

Il mondo di Avowed

Kingdom Come: Deliverance II - 118,9 milioni di dollari Monster Hunter Wilds - 69,1 milioni di dollari Sid Meier's Civilization VII - 66,1 milioni di dollari Avowed - 13,1 milioni di dollari Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - 7,7 milioni di dollari A Game About Digging A Hole - 2,5 milioni di dollari SWORN - 1,6 milioni di dollari PGA Tour 2K25 - 1,3 milioni di dollari Rift of the NecroDancer - 1,2 milioni di dollari Lost Records: Bloom & Rage - 1,1 milioni di dollari

Carless ha sottolineato che la "prima settimana o due di ricavi, per la maggior parte dei giochi senza preordini, può rappresentare un terzo del fatturato del primo anno e un quinto del fatturato totale su Steam." Quindi i dati di lancio possono essere un buon indicatore di successo commerciale, soprattutto per le uscite più piccole.

Sesto in classifica troviamo A Game About Digging A Hole con 2,5 milioni di dollari. Si tratta di un grande risultato, considerando il prezzo di soli 5 dollari.