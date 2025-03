Astro Bot sfrutta al massimo le capacità di PS5, rivela Team Asobi

"La parte in cui ottieni il potenziamento della spugna e schizzi acqua ovunque è stata davvero difficile da realizzare, perché il frame rate non era stabile. Dunque abbiamo continuato a ottimizzarlo fino all'ultimo momento."

More than meets the eye

Vincitore del maggior numero di premi come Game of the Year nel 2024, Astro Bot non si limita dunque a essere un gioco eccellente sul piano del gameplay, ma riesce anche a impiegare al meglio le capacità messe a disposizione dalla console su cui gira.

Considerato un titolo imperdibile per i possessori di PlayStation 5, Astro Bot sfrutta molto bene anche le peculiarità del controller DualSense, utilizzando ogni singola capacità di input, il feedback aptico, l'altoparlante integrato e i grilletti adattivi per aggiungere spessore all'esperienza.

Il risultato finale, come avrete certamente letto nella nostra recensione di Astro Bot, è un platform di nuova generazione, estremamente vicino al livello qualitativo offerto dalle migliori produzioni Nintendo.