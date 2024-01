Suicide Squad: Kill the Justice League è il 'più grande gioco' di Rocksteady, come storia

In una recente intervista, il team Rocksteady ha valutato Suicide Squad: Kill the Justice League come "il più grande gioco" che hanno sviluppato finora, almeno dal punto di vista della storia e dunque della campagna guidata da una narrazione.

L'affermazione dovrebbe cercare anche di diradare i dubbi addensati sul gioco da quando è stato annunciato come live service, elemento finito al centro di un'ampia polemica da cui il team ha cercato di districarsi per mesi.

Le valutazioni sulle prime prove, tra le quali vi ricordiamo anche il nostro provato, non sembrano proprio aver migliorato di molto la situazione, ma gli sviluppatori tengono a specificare come Suicide Squad: Kill the Justice League sia un gioco che si pone in diretta continuazione rispetto alle esperienze provate con la serie Batman: Arkham.