Felix the Cat e Rocket Knight non usciranno su Xbox: Limited Run spiega il perché

In sostanza, gli utenti Xbox comprano soprattutto in digitale, come dimostrato dai risultati precedenti, e la cosa di fatto rende di fatto fallimentare la pubblicazione di giochi fisici su tali piattaforme, almeno per quanto riguarda titoli di questo calibro.

L'editore specializzato in pubblicazione e distribuzione di copie fisiche di titoli indie e non in tiratura piuttosto limitata è stato estremamente sincero sui motivi dell'esclusione: questi giochi non vendono abbastanza su Xbox, almeno per quanto riguarda le edizioni fisiche.

Nel corso della settimana sono stati annunciati due ritorni interessanti dal catalogo classico di Konami, con il prossimo arrivo di Felix the Cat Collection e di Rocket Knight Adventures Re-Sparked , entrambi titoli previsti su PS4, PS5 e Nintendo Switch ma non su Xbox , e Limited Run Games ha spiegato il perché di questa esclusione.

Anche Rocket Knight Adventure Re-Sparked non arriverà su Xbox

"Se potessimo contare sul poter vendere circa 5.000 copie fisiche di un gioco su Xbox, potremmo giustificare i port senza una quota digitale, ma riusciamo a vendere tali quantità solo su PlayStation e Switch. Sfortunatamente, la stragrande maggioranza dei giocatori su Xbox comprano soprattutto in digitale", ha riferito il CEO di Limited Run, Josh Fairhurst.

"Non è che non possiamo sviluppare port su Xbox o non vogliamo spenderci dei soldi, è che non guadagneremmo nulla. Le vendite di giochi fisici su Xbox non sono abbastanza da coprire i costi di sviluppo, dunque non abbiamo altra opzione che evitare l'uscita su Xbox per questi titoli", ha riferito il capo dell'etichetta.

Considerando le abitudini standard dei giocatori Xbox, che effettivamente tendono a fruire soprattutto dei giochi in digitale, nonché il fatto che la console Xbox di nuova generazione più venduta sembra essere Xbox Series S, la quale funziona esclusivamente in digitale, è facile capire il ragionamento di Limited Run.

Non è precisamente chiaro perché Felix the Cat Collection e Rocket Knight Adventures Re-Sparked non escano nemmeno in digitale, ma è probabile che si tratti di una collaborazione tra Konami e Limited Run anche al livello di produzione, pertanto quest'ultima, non avendo accesso ai guadagni delle copie vendute in digitale, ha potere decisionale su entrambi i formati e l'esclusione di uno, di fatto, porta anche all'esclusione dell'altro.