Gears of War Collection sarebbe attualmente in fase di test, per un report

La Gears of War Collection sarebbe dunque in fase di test all'interno di The Coalition, cosa che dimostra come una build quantomeno giocabile dovrebbe essere già presente della raccolta in questione, ma non ci sono dettagli sulla possibile composizione di questo titolo.

L'informazione è riporta da Insider-Gaming, il sito gestito da Tom Henderson, ma proviene da The Ininfite Podcast , la cui affidabilità non è probabilmente al livello di quella del giornalista in questione. Tuttavia, visto che non si tratta della prima volta che si sente parlare di questo progetto, non è escluso che vi sia un fondo di verità nella questione.

Secondo una voce di corridoio, Gears of War Collection sarebbe ormai in fase avanzata di sviluppo e attualmente in fase di testing , cosa che dovrebbe significare un'uscita non lontanissima per questa presunta raccolta di remake dei primi capitoli della serie.

Una raccolta completa in Unreal Engine 5?

Gears of War 4 sarebbe incluso nella raccolta, forse anche Judgment

Secondo quanto riferito di recente, sarebbe un'operazione simile a Halo: The Master Chief Collection, con la possibilità che comprenda tutti i titoli usciti in precedenza tranne Gears 5, ovvero Gears of War (probabilmente l'Ultimate Edition), Gears of War 2, Gears of War 3 e Gears of War 4, forse anche con Gears of War: Judgment.

Nell'ipotesi più sfrenata, tutti i capitoli in questione sarebbero stati ricostruiti in Unreal Engine 5 e proposti tutti insieme all'interno della raccolta, con le rispettive modalità multiplayer attive. Non ci sono informazioni ufficiali sulla questione, ma è certo che The Coalition è ormai in silenzio da anni e siamo in attesa di sapere a cosa stia lavorando.

Sempre in base alla medesima voce di corridoio, oltre alla raccolta in questione il team sarebbe al lavoro su una nuova proprietà intellettuale, cosa che trova riscontro anche in altri rumor precedenti.