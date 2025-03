La Gears of War Collection potrebbe essere annunciata a giugno e lanciata quest'anno anche su PS5

Secondo una recente indiscrezione, presto potrebbe essere annunciata la tanto favoleggiata Gears of War Collection . Quando? A giugno, probabilmente in occasione del prossimo showcase di Xbox, con il lancio previsto nel corso del 2025 . A riportalo è stato extas1s, informatore che si è mostrato in diverse occasioni a conoscenza dei fatti riguardanti il mondo Xbox. In realtà non è la prima volta che si parla di una Gears of War Collection, ma nel caso la voce è stata molto specifica.

Multipiattaforma

Nel suo ultimo video, extas1s ha affermato l'esistenza della Gears of War Collection, parlando del possibile annuncio durante l'Xbox Game Showcase di giugno e del lancio multipiattaforma (in contemporanea all'annuncio?). Quindi potrebbe uscire non solo su PC e console Xbox, ma anche su PlayStation 5, magari anche su Nintendo Switch 2, probabilmente da subito.

Purtroppo non ci sono dettagli sui contenuti della raccolta. Immaginiamo che, nel caso fosse confermata (prendete il tutto con le dovute cautele, ci raccomandiamo, perché di ufficiale non c'è nulla), conterrebbe quantomeno i primi tre capitoli della serie, quelli più amati, ma non è esclusa la presenza anche di Gears of War 4 e Gears 5, considerando che ormai hanno qualche anno sulle spalle.

extas1s ha anche svelato il possibile anno di uscita di Gears of War: E-Day, il nuovo capitolo della serie. Insomma, potrebbero annunciarsi mesi di fuoco per i fan della serie Gears of War.