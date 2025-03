Iniziata la distribuzione delle compensazioni per il malfunzionamento di PlayStation Plus

Quindi, in tanti non hanno semplicemente potuto giocare con la loro PlayStation 5 . Sony non ha spiegato il motivo di quanto accaduto, ma ha promesso di dare cinque giorni extra gratis agli abbonati, di cui è iniziato il conteggio nelle scorse ore.

Sony ha iniziato a distribuire le compensazioni promesse agli abbonati a PlayStation Plus , dopo i malfunzionamenti del PlayStation Network verificatisi nella prima metà di febbraio, con tanti giocatori che non sono riusciti ad accedere ai servizi per circa 24 ore. Se ricordate, ne è derivato un certo caos e non sono mancate polemiche varie sulla fragilità di un mondo solo digitale.

Gratis e automatico

Sony aveva annunciato che il periodo di abbonamento supplementare sarebbe stato aggiunto in automatico agli account degli abbonati, senza dire quando. Il quando dovrebbe essere oggi, come riportato da diverse fonti, ad esempio la testata Push Square, che ha potuto verificare direttamente la presenza del bonus dal suo account Plus Premium. Che fare, quindi? Non vi resta che aprire i dettagli del vostro account e controllare se avete ricevuto il bonus.

Avete cinque giorni di Plus in più

Da oggi è possibile riscattare i giochi di marzo di PlayStation Plus: Dragon Age: The Veilguard (PS5), Sonic Colors: Ultimate (PS4) e Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (PS4, PS5). Se avete PlayStation 4, ricordate che da gennaio 2026 non saranno più regalti giochi per il vostro sistema dall'abbonamento, con l'offerta che si focalizzerà completamente su PlayStation 5.