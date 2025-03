Katsura Hashino di Metaphor: ReFantazio è stato premiato dal governo giapponese per il suo contributo all'arte

Il 3 marzo, Atlus ha annunciato che Katsura Hashino , producer e director di Metaphor: ReFantazio , nonché della serie Persona, è stato scelto dall'Agenzia per gli Affari Culturali del governo giapponese per ricevere un riconoscimento per il suo contributo dato all'arte del paese . Si tratta di un premio molto ambito, che gli fa sicuramente onore.

Il premio

"In riconoscimento del suo lavoro su Metaphor: Refantazio, Katsura Hashino, creative producer e director di Atlus, ha ricevuto il "Premio del Ministro dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia per i Nuovi Arrivati". Il nome è lunghetto, ma ciò che conta è che si tratta di un premio che viene conferito ogni anno a un massimo di due autori giapponesi di cui viene valutato il contributo dato nei campi dell'arte e dei media in generale.

Quest'anno, il Premio per i Nuovi Arrivati è stato assegnato a Katsura Hashino e Kiyotaka Oshiyama, regista del film d'animazione Look Back. Nel frattempo, Masahiro Sakurai, l'autore della serie Super Smash Bros., e Gosho Aoyama, l'autore di Detective Conan, sono stati insigniti del Premio per l'Incoraggiamento alle Arti.

Hashino in foto

Hashino è autore del concept e della storia di Metaphor: ReFantazio, di cui è stato sia director che producer. Quindi ha dovuto gestire sia il lato creativo del gioco, sia in qualche modo le questioni più pratiche dello sviluppo. Il risultato è stato un gioco di ruolo giapponese di grande successo, sia a livello di vendite che di riconoscimenti da parte della stampa, specializzata e non.