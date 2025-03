Va bene Monster Hunter Wilds, ma è R.E.P.O. il vero fenomeno del momento su Steam

Monster Hunter Wilds è sicuramente il maggior successo di questi ultimi giorni, e probabilmente sarà un dei giochi più venduti del 2025, visto come sta andando, ma c'è un altro fenomeno su Steam che merita di essere riportato: R.E.P.O. di semiworks, un horror cooperativo per 6 giocatori che sta facendo dei numeri eccellenti.

Fenomeno

Perché parliamo di fenomeno? A dircelo sono i dati attualmente disponibili. Lanciato il 26 febbraio senza alcuna campagna marketing, anche perché semiwork è uno sviluppatore indie davvero piccolo, che in precedenza ci aveva regalato solo l'ottimo Voidigo (96% di recensioni positive su Steam), R.E.P.O. è riuscito a entrare nella top 10 globale di Steam, raggiungendo la terza posizione, subito sotto a Counter-Strike 2 e Monster Hunter Wilds.

Considerate che la classifica di Steam si forma in base ai ricavi dei giochi, non alle copie vendute, e che R.E.P.O. viene attualmente venduto a 7,80 euro, in offerta lancio (il prezzo standard sarà di 9,75 euro).

Per quanto riguarda il numero di giocatori, il coinvolgimento pare essere altissimo, visto che si è registrato un picco assoluto di 61.791 presenze, appena 5 ore fa, con una curva di accessi in costante crescita dal giorno del lancio, come verificabile su SteamDB.

I numeri di R.E.P.O. crescono a vista d'occhio

Ma sta piacendo al pubblico? Assolutamente sì, considerando che attualmente il 97% delle più di 6.150 recensioni su Steam sono positive, per una media complessiva Estremamente positiva.

Ma cosa si fa in R.E.P.O.? Insieme a un massimo di cinque amici, si va a caccia di bottino in livelli terrificanti. Detto così sembra banale, ma la simulazione della fisica e l'ottima realizzazione stanno piacendo davvero tanto.