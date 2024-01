South of Midnight, preload disponibile: l'uscita è vicina? Forse no

Si tratta infatti di un pacchetto di dimensioni minime, poco più di 300 MB, ovvero una sorta di placeholder per preparare poi al download vero e proprio del gioco. In sostanza, l'opzione consente di scaricare una sorta di widget che poi avvia il preload vero e proprio una volta che il gioco diventa veramente disponibile su Xbox Store, dunque la sua presenza non è indicativa di un lancio vicino.

C'è da dire che questo tipo di "pre-caricamento", se così possiamo definirlo, l'abbiamo visto spesso arrivare con largo anticipo anche per numerosi altri titoli su Xbox, in particolare proprio quelli provenienti dai team first party di Xbox Game Studios, e non è necessariamente indicativo di un'uscita imminente.

Con una certa sorpresa, South of Midnight risulta disponibile al preload attraverso l'app ufficiale di Xbox, cosa che sta facendo scaturire teorie su possibili novità in arrivo per il gioco di Compulsion Games, che potrebbe essere più vicino all'uscita di quanto si potesse pensare in precedenza.

Ci sono però dei possibili indizi a favore di novità in arrivo

South of Midnight ha un'atmosfera davvero peculiare

Quello che fa discutere è il fatto che di South of Midnight non si sappia ancora nulla, e la vicinanza del Developer Direct annunciato per la prossima settimana non fa che incrementare le teorie su possibili novità in arrivo.

Che uno shadow drop del gioco o la vicinanza dell'uscita siano possibili non dipende, insomma, dalla presenza di questo pacchetto scaricabile, dunque è da escludere che questo sia un indizio su novità in arrivo per il gioco Compulsion. Tuttavia, non è la prima volta che il titolo compare di recente nelle voci di corridoio, dopo la classificazione in Australia e il periodo d'uscita comparso in un curriculum che lo piazzerebbe in arrivo nel 2024.



Considerando che si tratta di un titolo di dimensioni probabilmente contenute e che il Developer Direct è fissato per il prossimo giovedì 18 gennaio 2024, memori della sorpresa Hi-Fi Rush, non è affatto escluso che qualche novità possa arrivare a breve su questa affascinante avventura in terza persona ambientata nel "profondo sud" degli Stati Uniti, tra folklore, blues e leggende locali. Ne avevamo parlato in uno speciale dedicato poco dopo la sua presentazione all'Xbox Games Showcase.